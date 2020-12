Wenn das Hobby zum Leben wird

Gleich nach dem Aufstehen eine Runde auf dem Hometrainer, duschen, frühstücken, zur Arbeit gehen, danach ins Fitnessstudio: Training 365 Tage im Jahr. Was für die einen wie Folter klingt, ist für die 22-jährige Liana Stadler aus Schladming ganz normaler Alltag, seit frühester Kindheit. Was sie motiviert und so sehr an Bodybuilding fasziniert, erklärt die Ausnahmesportlerin und Wahlwienerin den EnnsSeiten.

Im Fitnessstudio aufgewachsen

Bereits mit 13 Jahren hat Liana regelmäßig das Fitnessstudio besucht. Gekommen ist sie zu diesem Sport durch ihren Vater, Peter Thaler, erfolgreicher Eisstockweitensportler mit zahlreichen Titeln wie mehrmaliger Landes- und österreichischer Meister in der Jugend- und Juniorenklasse, Jugend Europameister 1988 und 1989 im Weitschießen, Jugend Europa Meister 1988 und 1989, Staatsmeister Einzel „allgemeine Klasse Herren“ 2002 und am Höhepunkt seiner Karriere Weltmeister in der Mannschaft 2002 sowie Zweiter im Europacup Einzel 2002. Ursprünglich hat die Schladmingerin gar nicht geplant gehabt mit ihrer Sportart auf die Bühne zu gehen. Erst in Wien hat sie Menschen kennengelernt, die sie dazu motiviert haben.

