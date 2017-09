Wenn der Herbst ins Land zieht, sind Wolle und Loden gefragt

SCHLADMING Erst kürzlich fand das alljährliche Hoffest der Firma Steiner1888 statt. Wie jedes Jahr wurde die neue Kollektion rechtzeitig zur Herbst- und Winterzeit präsentiert, in der Produkte aus Schafwolle Hochsaison haben.

Im Jahre 1888 gründete die Familie Steiner am Fuße des Dachsteinmassivs eine Lodenwalke zur Verarbeitung heimischer Schafwolle. Mehr als ein Jahrhundert später wird bei Steiner hoch-wertige Wolle aus aller Welt zu feinsten, naturschonenden Produkten verarbeitet. Und kaum jemand in der Region kennt sie nicht: die Loden- und Wollprodukte des größten Produzenten in Österreich sind mittlerweile zum beliebten Begleiter bei Feierlichkeiten, Brauchtumsveranstaltungen oder auch im Alltag geworden. Dass Steiner1888 seit Jahren auf Erfolgskurs ist, liegt an der Vielseitigkeit des Unternehmens: Neben den Stoffen für den Trachtenmarkt werden vor allem modernste Gewebe für den internationalen Markt entwickelt und landen so weltweit in den Kleiderschränken modebewusster Einkäufer.

Alljährliches Hoffest und neue Kollektion

Auch heuer fanden sich zahlreiche Gäste und Stammkunden sowie auch Modeinteressierte und Freunde des Hauses zum alljährlichen Hoffest in Mandling ein. Beim gemütlichen Get-together gab es wie gewohnt die Präsentation der schönsten Trends des diesjährigen Herbst und Winters. Dabei präsentierten die Models im authentischen Ambiente von Steiner1888 eine schwungvolle Modeschau mit den aktuellen Kollektionen von Luis Trenker, Mothwurf, Icke Berlin, Mason´s, Daddys Daughters, Pepe Jeans bis hin zu Dessous von Palmers u.v.m. Das Highlight der Modeschau bildete unumstritten die Herbst-/Winterkollektion von Steiner1888 selbst. Mäntel, Jacken, Gilets, Röcke, Hosen, Blusen und Hemden – gefertigt aus in Mandling produziertem Lodenstoff. Im Anschluss gab es ein Late-Night-Shopping, Hirschragout und südsteirischen Wein sowie Schladminger Bier für die Gäste. Musikalisch umrahmt wurde der Abend von der Gruppe XTrio Volxmusik.Crossover mit Hans-Peter Knaus, Josef Schnedl und Burkhard Höfer. Die Firma Steiner dankt den zahlreichen Besuchern für dieses gelungene Hoffest, freut sich auf die Veranstaltung im kommenden Jahr und wünscht viel Freude mit der neuen Kollektion!