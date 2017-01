Wenn einer viele Reisen tut …

Schon in jungen Jahren bewunderte Lois Strimitzer Abenteurer wie Franz Schauer oder Hans Gsellmann, die fremde Länder bereisten, Eindrücke mit der Kamera festhielten und in Vorträgen von ihren Abenteuern berichteten.

„Beruflich träumte ich eine Zeitlang davon, in deren Fußstapfen zu treten, aber vieles kommt doch anders als man plant“, erzählt er und zeigt am Computer seine Fotos. „Ich entstamme der Interrail Generation und bereiste als Jugendlicher mit dem Zug fast alle Länder Europas. Mit zwanzig verwirklichte ich mit einem Freund einen großen Traum. Wir kratzten all unser Geld zusammen und dann waren wir mit einem Indianer-Kanu wochenlang auf den Wasserwegen von British Columbia in Kanada unterwegs.“ Ein Jahr später brachte Lois in einem Feriencamp in Minnesota amerikanischen Kindern europäischen Fußball bei. „Ganz nach indianischer Tradition wohnten wir alle in Tipis.“

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, 25. Jänner 2017!