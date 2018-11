Wenn sich ein Leben zu Ende neigt

REGION „Sterben kann gar nicht so schwer sein – bisher hat es noch jeder geschafft!“ Der im Jahre 2007 verstorbene US-amerikanische Schriftsteller und Regisseur Norman Mailer hatte einen eher entspannten Zugang zum Thema Tod. So viel Coolness beim Gedanken an die letzte irdische Stunde und das große Unbekannte danach? Wohl eher eine Seltenheit in westlicher Gesellschaft und Kultur.

Haben Sie schon entschieden, in welcher Robe Sie morgen zum Grab Ihrer Liebsten gehen werden? Alle Jahre wieder herrscht vor allem am 1. November auf den Friedhöfen der Region reges Treiben – zu Allerheiligen gedenken wir unseren „Brüdern und Schwestern“, die bereits von uns und „in die Vollendung gegangen sind“, wie es in den geistlichen Reden so schön heißt. Neben viel Smalltalk mit Angehörigen des Verstorbenen am Nachbargrab, dem Herunterrattern ewig bekannter Gebete und dem vielleicht erstmaligen Ausführen der neuen, stylishen Herbstjacke bedeutet Allerheiligen für viele vor allem eines: Schmerz.

