GRÖBMING An zwei Tagen stand die Theatergruppe der NMS Gröbming in der Kulturhalle mit dem Stück „Wenn wir einmal alt sind“ von Walter Thorwartl auf der Bühne.

Mit großer Professionalität und ungeheurer Spielfreude bewiesen die vielen Akteure ihr Talent. Das Stück, das vor zehn Jahren in Gröbming uraufgeführt wurde, hat nichts an Aktualität verloren, die Kluft zwischen Jung und Alt ist immer noch ein großes Thema. „Es ist ein Lieblingsstück von mir“, gestand die Direktorin der Schule Birgit Walcher, die gemeinsam mit ihrer Kollegin Agnes Kröll das Theater mit den Kindern einstudiert hatte. „Für die Schüler ist das natürlich ein zusätzlicher Aufwand zum normalen Schulalltag und sie haben diesen Mehraufwand mit Bravour und viel Einsatz großartig gemeistert.“ 15 Akteure und zwei Souffleusen von der Theatergruppe, der Schulchor mit instrumentaler Verstärkung und eine Tanztruppe führten am Dienstagvormittag zwei Mal das Stück vor Schülern und Besuchern aus dem Seniorenhaus auf. „Vor den eigenen Schulkollegen zu spielen, ist eine besondere Herausforderung, die sind die strengsten Kritiker“, waren sich die jungen Darsteller einig. Das Highlight war dann die öffentliche Abendvorstellung am Mittwochabend. „Ganz wichtig für einen reibungslosen Ablauf sind auch unsere fünf jungen Bühnenarbeiter. Wir sind eine sehr professionelle Gruppe, jeder weiß, was er zu tun hat und befolgt perfekt die Regieanweisungen – eine Theateraufführung ist eine wertvolle Lebensschule.“

Edith Steiner