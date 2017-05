Wer sich traut, sagt „Ja“

„Drum prüfe, wer sich ewig bindet – ob sich nicht doch was Bess’res findet …“ Frei nach diesem Motto von Wilhelm Busch lassen sich die jungen Menschen heute mehr Zeit als früher, bis sie vor den Traualtar treten. Doch steht der große Tag erst mal im Kalender, muss alles perfekt geplant sein.

Romantisch und unvergesslich soll er werden, der angeblich schönste Tag im Leben einer Frau und dafür sind umfangreiche Vorbereitungen zu treffen. Doch die Voraussetzung dafür ist erst einmal der Heiratsantrag. Heutzutage darf zwar auch die Frau fragen, aber zum Großteil ist das immer noch die Domäne des starken Geschlechts. Manche Männer lassen sich dafür sogar etwas irrsinnig Tolles einfallen, wie in unzähligen You Tube-Videos zu sehen ist. Leider kann das auch in die Hose gehen, wie der folgende Dialog beweist.

Er: Willst du mich heiraten?“

Sie: „Nein.“

Es folgten drei Stunden peinlicher Stille

im Heißluftballon …

Ist aber die erste Hürde des Heiratsantrages erfolgreich genommen, stellt sich die Frage: Wann machen wir ernst? Die Auswahl eines Datums spielt bei vielen Paaren eine große Rolle, leicht zu merken sollte es sein. Doch mal ganz ehrlich, wie kann man denn schon vorher Angst haben, regelmäßig den Jahrestag zu vergessen? Ein weiteres, wichtiges Thema ist: Wie viele Leute laden wir ein und vor allem, wen und wen nicht und wie löst man am besten das leidige Thema der Sitzordnung? Sollte die eventuell vorhandene Ex-Frau des Bräutigams harmonisch in das Ganze eingebunden, die anwesenden Singles an einen gesonderten Tisch verbannt oder die schwerhörige Patentante vor die Lautsprecher der Band gesetzt werden? Vor so einer Hochzeit gäbe es jede Menge potenzieller Streitthemen. Kluge Männer lösen dies ganz einfach, mit einem liebevollen „Das überlasse ich ganz deiner Entscheidung, Liebling!“ ziehen sie sich elegant und diplomatisch aus der Affäre.

Perfekt soll es sein

Dabei hat die junge Braut noch genug andere Dinge im Kopf, wie etwa, wo die standesamtliche Trauung stattfinden soll. Mittlerweile hat das Standesamt als Location für manche Heiratswillige an Reiz verloren, es zieht sie zu einem romantischen Platzerl auf den Berg, auf den Fußballplatz oder ähnlich ungewöhnliche Orte, die für das junge Paar eine Bedeutung haben. Und das ist ja eh ganz nett, solange das Wetter mitspielt. Dazu kommt die Frage des Outfits, ganz in Weiß oder doch Tracht und müssen die Gäste den Dress-Code einhalten? Dazu kommen die Gestaltung der Einladungen, die Auswahl des Menüs, der Band, des Hochzeitsfotografen und, und, und …

Doch irgendwann sind die Vorbereitungen geschafft und der große Tag ist da. Und ganz egal, ob es das perfekte Hochzeitsfest wird oder kleine Pannen passieren, man gibt sich das Ja-Wort. Wer jetzt aber glaubt, damit sei die Arbeit erledigt, irrt gewaltig. Sie beginnt erst, denn die Ehe ist eine Brücke, an der ständig neu gebaut werden muss – und zwar von beiden Seiten …