Wer war Nikolaus Dumba?

Nikolaus Dumba (1830 bis 1900) war einer der reichsten Männer Wiens, ein liberaler Politiker und Förderer vieler Künstler. 1870 kam er als Jagdherr nach Liezen und erwarb hier zahlreiche Besitzungen, wie die Schloßalm, die Thorriesenalpenwaldung, die Brunnalm, die Steinfeldalm und die Hintersteineralm sowie Gut SengsschmiedIn. In die Geschich-te Liezens ist er als großzügiger Förderer vieler gemeinnütziger Einrichtungen eingegangen, für die Finanzierung der Liezener Wasserversorgung bekam er 1873 die Ehrenbürgerschaft verliehen. Heute erinnern noch die „Kleine Dumba-Villa“ sowie der nach Dumbas Tochter benannte „Irenenweg“ an der Ostseite des Pyhrnbaches, der sogenannte „Nikolaus-Waldweg“ am Salberg und der nach der Gattin Marie Dumba benannte Marienwaldweg von Liezen nach Weißenbach an die Familie Dumba…

