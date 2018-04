Wer will fleißige Handwerker sehen

GRÖBMING Beeindruckende Häuser, Schiffe, Flugzeuge, eine riesige Kirche und vieles mehr wurden vor Kurzem im evangelischen Pfarrhaus in Gröbming von insgesamt 35 LEGO® Fans errichtet. Ein von der Pfarrgemeinde organisiertes Kinder-Event in Zusammenarbeit mit dem Bibellesebund Österreich.

Wir alle kennen und lieben sie: Die Spielzeug-Ikone LEGO. Noch heute haben Kinder große Freude daran, aus den begehrten kleinen und größeren Kunststoff-Einzelsteinen eigene Geschichten zu erbauen. Bewiesen ist, dass das Spielen mit LEGO oder auch anderen Bausteinen Kreativität und Phantasie der Kinder stark fördern. Der Österreichische Bibellesebund, eine kirchliche Non-Profit-Organisation, ist seit mehr als 150 Jahren in über 120 Ländern weltweit aktiv. Der Verein sieht sich als überkonfessioneller Dienstleister für Kirchen, Freikirchen und andere Werke. Vordergründiges Ziel: Menschen aller Altersstufen dazu ermutigen, Gott durch Lesen der Bibel oder im Gebet zu begegnen. Dabei arbeitet der auf Spenden basierte Bund gerne mit Gemeinden und Landeskirchen zusammen. Ein Projekt unter vielen ist die LEGO Stadt, die in Gröbming bei den teilnehmenden Kindern (acht bis zwölf Jahre) für große Begeisterung und Bau-Eifer sorgte. In Teamarbeit wurde aus tausenden LEGO Steinen zwei Tage lang eine insgesamt acht Meter lange Stadt errichtet. In den Baupausen konnten sich die kleinen Architekten und Baumeister bei gutem Essen und Getränken wohlverdient stärken als auch spannende Baubesprechungen abhalten und die biblische Geschichte von Moses hautnah erleben.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, dem 25. April 2018!