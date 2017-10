Wetter-Propheten der Region verraten, wie der Winter wird

Wie wird der Winter? Eine Frage, die sich viele in der Region stellen. Dabei sind nicht nur die Skigebiete und der Tourismus gespannt, was Frau Holle diesen Winter bringen wird. Auch die Wetterfrösche und Experten sind neugierig, ob Wetterstation, Natur und Tierwelt sowie beliebte Bauernregeln halten, was sie versprechen. Drei Wetter-Propheten im Ennstal geben Einblick in ihre Beobachtungen und Aufzeichnungen sowie erste Prognosen für den kommenden Winter.

Georg Kirchgasser alias Günther Schorsch, Filzmoos

Der Bauer vom Güntherhof in der Hachau hat schon als Vierjähriger die Bauernregeln von seiner Taufpatin ans Herz gelegt bekommen. „Immer wieder bestätigen sich alte Regeln und Weisheiten, welche alle Jahreszeiten hindurch zu früheren Zeiten als Maßstab herangezogen wurden. Ich vermute, dass wir heuer einen strengen Winter bekommen werden. Ganz genau kann ich das aber noch nicht sagen, da besonders wichtige Lostage erst bevorstehen. Beispielsweise sagt die Heilige Elisabeth am 19. November an, was der Winter kann. Noch mehr Wert lege ich auf den 23. November: Klementi als der Patron der steirischen Holzknechte gibt Auskunft, wie es um den Winter bestellt ist. Und am 30. November verrät die Andreasnacht, was wohl das Wetter macht! Zu guter Letzt ist für mich der 21. Dezember ein wichtiger Tag: St. Thomas bringt die längste Nacht, weil er den kürzesten Tag gebracht. Gibt es am 21. Dezember Regen, ist das ein Anzeichen für einen normalen und guten Winter. Ebenso ist es interessant zu beobachten, was die Tierwelt macht. Wenn Ameisen einen spitzen Haufen bauen, weist das auf einen strengen Winter hin. Besonders zuverlässige Winteransagen liefern die Wespen. Sind diese im Herbst an der Erdoberfläche aufzufinden, dann wird es ohne Frost zuschneien und einen tiefen Winter geben. Befinden sich die Wespen hingegen tief im Erd-inneren, gibt es im Herbst oft Frost und nicht viel Schnee. Die Tiere wissen ganz genau, was sie machen und überlassen nichts dem Zufall. Ein Irrglaube ist in diesem Zusammenhang, dass viele Wespen einen strengen Winter bringen. Man hört das oft und viele Menschen glauben das – diese Ansage ist aber ein Blödsinn. Es gibt noch viele andere Weisheiten, die sich in der Vergangenheit bewahrheitet haben. Die oben genannten lassen mich jedenfalls auf einen strengen Winter tippen. Und wenn die Regel stimmt, dass es 100 Tage nach dem ersten Reif den ersten Schnee geben soll, so wird heuer genau am Heiligen Abend Schnee fallen, der dann auch liegen bleibt. Es bleibt jedenfalls spannend, wie der Winter wird – hoffen wir das Beste.“

Helmut Atzlinger, Wetterstation Ramsau am Dachstein

Helmut Atzlinger betreut die Wetterstation in Ramsau am Dachstein für die ZAMG, beobachtet die Vegetation und Tierwelt und konnte in letzter Zeit einige Phänomene aufzeichnen. „Bis Anfang Oktober hatten wir bereits 1110 Liter Niederschlag dieses Jahr, was im Vergleich zu den Vorjahren bedeutet, dass im Durchschnitt nicht mehr viel restlicher Niederschlag folgen sollte. Vermutlich werden wir einen schönen und niederschlagsarmen Herbst bekommen. Der Winter wird laut meiner Prognose sehr kalt ausfallen. Natürlich hängt das auch davon ab, wo das Adriatief mit der kalten Luft aus dem Norden zusammentrifft. An diesem Ort wird es viel Niederschlag geben – so wie es bei uns 1982 bei der WM in Schladming 6,70 Meter Neuschee gab. Eine weitere Regel besagt, dass ein heißer Juni einen kalten Jänner bringen wird. Interessant im Zusammenhang mit den Wetterbeobachtungen in den letzten Jahren war, dass der März und der April in den Vorjahren immer sehr warm ausgefallen sind, was zu einer früheren Vegetation und Blütezeit führte. Dass viele Bäume nach einer anschließenden Kältephase mit Frost keine Früchte trugen, wurde vielerorts zum Problem. Nicht nur die Natur auch die Tierwelt zeigt ganz neue Erscheinungsformen. Erst kürzlich konnte ich über Ramsau am Dachstein ein besonderes Phänomen beobachten: In der letzten Septemberwoche sind hunderte von Schwalben über den Ort gekreist. Fraglich, wo die hergekommen sind – normalerweise trifft man sie zu dieser Jahreszeit bei uns nicht an. Das ist eine von unzähligen Geschichten im Zusammenhang mit dem Wetter. Zusammengefasst ist mein Tipp für die kommenden Wochen: ein warmer und milder Herbst, wobei sich um den 20. Dezember herum der Winter allmählich einstellen sollte und dann vermutlich eine strenge Kälteperiode anbrechen wird.“

Alois Klinglhuber, Imker in Höhenfeld bei Haus

Alois Klinglhuber ist seit 50 Jahren Imker und Obmann des Hauser Bienenzuchtvereins. Sein Vater ging ebenfalls dieser Berufung nach und legte ihm schon im Kindesalter ans Herz, Bienen und Natur zu beobachten. Alois Klinglhuber: „In der ersten Oktoberwoche habe ich noch einmal ein Bienenvolk aufgemacht, um die Wintervorräte zu kontrollieren. Diese sind reichlich und am richtigen Platz vorhanden, was generell sehr positiv zu werten ist. Die Winterbienen sind nun fast alle geschlüpft, die Volksstärke reicht vollkommen für eine gute Überwinterung. Alles in allem bin ich sehr zufrieden mit meinen Bienen. Aus diesen Beobachtungen kann ich nun eine Schlussfolgerung für den kommenden Winter ziehen: Er wird ein bisschen früher als im Vorjahr einbrechen und das mit wenig Schnee. Ein weiterer wichtiger Indikator ist für mich die Verkittung mit Bienenharz. Dabei konnte ich jetzt feststellen, dass meine Bienen sehr fleißig waren – es ist gegenüber dem Vorjahr aber nicht mehr oder weniger Kittharz vorhanden. Ich vermute daher, dass der Winter nicht streng ausfallen wird, aber durchwachsen ist. Laut meinen Aufzeichnungen wird es ein bisschen mehr Schnee als im Vorjahr geben. Mein Tipp für den ersten Schnee, der bis ins Tal fällt und auch liegen bleibt, ist der 29. November. Wir werden sehen, ob ich und meine Bienen richtig liegen – aber es bleibt spannend!“

Eva-Maria Nagl