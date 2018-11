Wie erziehe ich meinen Mann?

Zugegeben, diese Überschrift klingt auf den ersten Blick etwas provokant. Und zwar durchaus mit Absicht, denn „Erziehungsarbeit“ in einer Partnerschaft ist eine ziemlich alltägliche Sache – und sie ist keineswegs ausschließlich den Frauen vorbehalten.

Grundsätzlich ist Erziehung etwas Gutes, wir versuchen beispielsweise unsere Kinder so zu erziehen, dass sie im späteren Leben möglichst problemlos am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können, Konflikte mit ihren Mitmenschen zivilisiert lösen und sowohl die ungeschriebenen wie auch die gesetzlich festgelegten Regeln kennen und einhalten. In einer Beziehung ist es nicht viel anders, auch hier sollten für ein konfliktfreies Miteinander gewisse Regeln eingehalten werden. Nicht bei allen Menschen funktioniert das von vornherein und daher wird oftmals versucht, den jeweiligen Partner dahingehend zu „erziehen“. Diese Erziehungsarbeit wird vorwiegend den Frauen zugeschrieben. Dazu muss man vorausschicken, dass die meisten Männer schon im Elternhaus eine sehr gute Erziehung genossen haben, aber mit manchen Regeln einer Partnerschaft sind sie halt nicht allzu vertraut. „Natürlich muss man muss die Männer so nehmen, wie sie sind, aber man darf sie nicht so sein lassen“, lautet das bekannte Zitat von Zsa Zsa Gabor, eine Hollywood-Diva und bekannt durch zahlreiche Ehen und Affären.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, dem 7. November 2018!