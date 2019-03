Wie geht denn sowas?

Manchmal wählt ein schöner Schwan eine graue Maus, ein penibler I-Tüpferlreiter eine Chaotin oder eine uneigennützige Wohltäterin einen unheilbaren Egoisten zum Partner. Oft finden wir die Partnerwahl anderer Menschen ziemlich verwirrend – und ebenso unverständlich bleibt uns so manches Beziehungsmodell.

Ob bewusst oder nicht, unwillkürlich vergleichen viele Frauen die Qualität der eigenen Beziehung mit der von anderen. Und nicht immer kommen sie bei so einem Vergleich selber gut weg, zumindest nach ihrem eigenen Dafürhalten. Denn manche Beziehungen scheinen so perfekt zu sein, dass man wirklich neidisch werden könnte. Das Paar hat dieselben Interessen, unternimmt entsprechend viel gemeinsam und passt auch optisch hervorragend zusammen. Doch ob die sprichwörtlichen Kirschen in Nachbars Garten wirklich um so viel besser schmecken, lässt sich durch eine Betrachtung von außen nie sagen.

