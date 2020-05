Wie kinderfreundlich ist Schladming?

Schladming steht für vieles. Für Sport, steirische Herzlichkeit und Tourismus. Doch nicht unbedingt für Kinderfreundlichkeit in der Freizeitgestaltung zumindest nach der Meinung einiger einheimischer Mütter, die der Stadt ein eher negatives Zeugnis emittieren, wenn es um das Angebot für Kleinkinder bis 4 Jahre geht.

Besonders hervorgehoben wird das fehlende Schlechtwetterprogramm. „Es geht ja nicht um den Alltag, aber wenn man mal was anderes machen möchte, dann hat man in Schladming wenig Möglichkeiten“, so eine Mutter. Das Schwimmbad als einziges Schlechtwetterprogramm wird als zu klein, überteuert und meist völlig überfüllt wahrgenommen. Einen Indoor-Spielplatz sucht man vergeblich, obwohl sich Schladming als Standort geradezu anbieten würde. Zentral gelegen für die Nachbargemeinden und auch ein zusätzlicher Anreiz, um in der Weltcup-Stadt einen Familienurlaub zu buchen.

