Wie schmeißt man einen Haushalt?

Wenn ein Mann sagt, er würde aus lauter Liebe alles für Sie tun, dann bedeutet das, er will Spinnen töten, Gurkengläser aufmachen und jederzeit als williges Sex-Objekt zur Verfügung stehen. Essen kochen und Toilette putzen ist damit nur in sehr seltenen Fällen gemeint.

An der Aufteilung der täglichen Hausarbeit hat sich trotz der ständig zunehmenden Berufstätigkeit der Frauen nur wenig geändert. Putzen, waschen, kochen und die Betreuung sowie auch die Organisation der Kinderbetreuung liegen immer noch fest in weiblicher Hand, Männer kümmern sich eher um die seltener anfallenden Arbeiten wie Rasenmähen, Löcher in die Wand bohren oder bei schönem Wetter die Fleisch- und Würstlzubereitung am Grill. Manche Männer sind eben immer noch der Meinung, es ist die Aufgabe der Frau, den Haushalt zu schmeißen.

