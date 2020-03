Wild auf Genuss

Frühlingszeit – Wildkräuterzeit. Blumen und Wildkräuter strotzen vor Power und Vitaminen. Wer aufmerksam durch die Natur geht, wird während des Spaziergangs entlang des Weges fündig. Man braucht sie nur zu pflücken. Sie sind gesund, wirkungsvoll, bio und obendrein kostenlos!

Gänseblümchen Mit leuchtend weiß-gelben Tupfen verziert das Gänseblümchen in den ersten Frühlingstagen die Wiesen. Zwar fehlt es den Blüten an intensivem Aroma, doch lassen sich damit Salate und Gerichte, aber auch süße Speisen nicht nur optisch wunderbar aufpeppen. Die Blüten des Gänseblümchens sind reich an Vitamin C, Vitamin A, Kalzium, Magnesium sowie Eisen und stärken unsere Abwehrkräfte. Ein Tee aus Gänseblümchen hilft gegen Magen-Darm-Beschwerden und kann durch seine krampfstillende und schleimlösende Fähigkeit Husten lindern. Selbstgemachte Gänseblümchensalbe hilft bei vielerlei Hautproblemen.

