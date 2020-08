„Wir saugen die ganze Nacht, trallala …

Sie sind das Grauen lauer Sommernächte, sie lechzen nach frischem Blut und ihre Opfer sind ihren Angriffen fast schutzlos ausgeliefert. Die Rede ist von Gelsen, kleinen, feingliedrigen Stechmücken, die mit ihrem nervigen Surren die Menschen um ihren wohlverdienten Schlaf bringen. Und als wäre das noch nicht genug, plagen ihre Stiche tagelang mit heftigem Juckreiz. Außerdem schwillt die Gegend rund um die Einstichstelle stark an – und damit ist scheinbar nicht zu spaßen, es soll Menschen geben, die wurden vor Jahren in den Bauch gestochen und der ist immer noch geschwollen …

Es wäre ja alles halb so wild, wenn die fiesen kleinen Biester anstatt Blut Fett saugen würden. Hand aufs Herz, wer würde dafür nicht gerne ein bisschen Jucken in Kauf nehmen. Aber das ist nun mal nicht der Stoff, an dem sie interessiert sind und so spielt sich in vielen Urlaubsorten sowie Auen- und Überschwemmungsgebieten jede Nacht dasselbe Drama ab, die Menschen gehen zu Bett und die Gelsen binden sich voller Vorfreude auf das zu erwartende Buffet das Lätzchen um.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, dem 19. August 2020!