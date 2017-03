Wörschacher Tormann-Legende

Gerade einmal 14 Fußballern aus dem Bezirk Liezen ist es bislang gelungen, den Sprung in die höchste österreichische Spielklasse zu schaffen.

Als Stammspieler in der Kampfmannschaft so richtig etablieren konnte sich allerdings davon maximal eine Handvoll. Einer davon ist der heute 69-jährige Wörschacher Hans Steigenberger, der in den Jahren 1968 bis 1977 über 200 Mal im Tor des Grazer Traditionsvereins GAK stand. Damit ist er bis heute nach Daniel Royer aus Schladming, der sogar sechsmal ins Nationalteam berufen worden ist und Helmut Zechner aus Liezen, der im erweiterten Kader für die WM 1978 in Argentinien aufschien, der erfolgreichste Kicker der Fußball-Geschichte aus unserer Region. Lediglich Toni Kaltenegger aus Bad Aussee, längst verstorben, konnte da noch mithalten: er spielte von 1952 bis 1958 bei Sturm Graz und erzielte dabei 38 Tore.

