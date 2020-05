Wohin geht die Reise im Corona-Sommer?

Von der Regierung wurde uns aufgrund der Corona-Krise nahegelegt, wir sollten uns heuer für einen Sommerurlaub in Österreich entscheiden. Zum einen, um die zu erwartenden Ausfälle bei den Buchungen aus unseren wichtigsten ausländischen Märkten etwas zu kompensieren und damit unseren Touristikern die Existenzgrundlage zu sichern. Zum anderen, weil die Möglichkeit eines Urlaubs im Ausland zumindest derzeit ohnehin noch sehr fraglich ist. Und so stellt sich die Frage, wie werden wir heuer unseren Urlaub verbringen?

Ersten vorsichtigen Prognosen zufolge könnten vielleicht ab Ende Juni wieder Flieger abheben – doch ob das wirklich der Fall sein wird und welche Urlaubsdestinationen sie anfliegen werden, steht derzeit in den Sternen. Noch gibt es aufgrund der Unvorhersehbarkeit der Ausbreitung des Corona-Virus aktuell Grenzkontrollen und Einreisestopps auf der ganzen Welt, in den meisten EU-Mitglieds- wie auch in EWR-Staaten und die EU-Außengrenzen sind bis auf wenige wichtige Ausnahmen, wie den internationalen Güterverkehr, geschlossen. Das Verreisen im Sommer dürfte also schwierig werden, mit Einschränkungen bei der Reisefreiheit müssen wir vermutlich bis in den Herbst rechnen. Zu groß sind die Befürchtungen, eine zweite Welle könnte abermals zahlreiche Covid-19-Erkrankungen und -Todesfälle sowie einen wirtschaftlichen Kollaps auslösen.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, dem 29. April 2020!