Ich, 26, bin regelmäßig beruflich in Schladming und suche eine günstige Wohnmöglichkeit (in Summe etwa 8 bis 10 Nächte pro Monat), idealerweise im Raum Gröbming/Schladming. Eine Zweitwohnung geht sich leider finanziell nicht aus, gerne biete ich aber meine Mithilfe im Haushalt, im Stall, in der Gastronomie/Hotel, beim Babysitten oder ähnlichem an.

Vielleicht ist ja jemand auf der Suche nach Unterstützung und hat dafür eine leistbare Wohnmöglichkeit für mich. 0664 4863662