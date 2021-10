Wohnung in Schladming zu vermieten

Ca. 60 Quadratmeter große Wohnung in älterem Einfamilienhaus in guter Wohngegend, unbefristet (Wohnküche, 2 Zimmer, Vorraum, Bad/Wc, Abstellraum, Keller, großer Garten) an ruhige GartenliebhaberInnen, zu vermieten.

Miete inkl.BK. 550 Euro monatlich.

Strom, Heizkosten, Warmwasser (Fernwärme) ca.250 Euro monatlich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie mich bitte per Mail: matthias.merth@gmail.com