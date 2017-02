Worauf beim Skikurs in den Semesterferien zu achten ist

ENNSPONGAU Kinder-Skikurse genau unter die Lupe zu nehmen, lohnt sich, denn der Teufel liegt im Detail: Zusatzkosten belasten die Geldbörse.

In den Semesterferien werden tausende Familien in die Skigebiete der Region pilgern. Ob Urlauber oder Einheimische – viele Eltern nehmen die Möglichkeit eines Skikurses für ihre Kinder wahr. Sich im Vorfeld zu informieren und die Angebote zu vergleichen, lohnt sich, denn die Preisspannen sind teils sehr groß und der Teufel liegt im Detail. Anfallende Zusatzkosten belasten die Geldbörse oft unerwartet. Vergleicht man die Skikurspreise in den Skischulen des Ennspongaus, so ergibt sich folgendes Bild:

Halbtageskurse kosten zwischen € 30,- und € 77,-

1-Tageskurse kosten zwischen € 50,- und € 115,-

3-Tageskurse kosten zwischen € 115,- und € 230,-

5-Tageskurse kosten zwischen € 150,- und € 270,-

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, 8. Februar 2017!