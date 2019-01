Wozu Erdbeeren im Winter?

REGION „Nun, weil sie angeboten werden!“ Das stimmt – leider aber ziemlich teuer, eher geschmacklos und schon gar nicht aus heimischem Anbau. Wir möchten aufzeigen, welch Auswirkungen das Winter-Gemüse-Geschäft auf die Gesundheit und die Welt hat.

Heutzutage ist das Angebot an Obst und Gemüse fast unüberschaubar, zu jeder Jahreszeit liegen sämtliche Sorten auch außerhalb der Saison in den Supermarkt-Regalen. Großer Nachteil dabei ist, dass vieles davon weite Transportwege hinter sich bringen und dadurch naturgemäß an Qualität einbüßen muss. Der wichtigste Tipp lautet also: Bevorzugen Sie bei jedem Einkauf unbedingt heimisches Obst und Gemüse und achten Sie darauf, woher die Ware stammt.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, dem 9. Jänner 2019!