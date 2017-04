WSV Ramsau bester Verein

Steirischer Schülercup, Kindercup und Bezirkscup – das war auch in diesem Jahr wieder eine klare Sache für den Wintersportverein Ramsau, der alle diese Vereinswertungen für sich entscheiden konnte und damit auf breiter Front seine Vormachtstellung im Nachwuchsbereich unter Beweis stellte.

Schon beeindruckend, was da auch in der abgelaufenen Saison am Fuße des Dachsteins wieder abgeliefert worden ist. So konnte zum dritten Mal in Serie der Kinder- und der Bezirkscup gewonnen und in der steiermarkweiten Vereinswertung der Sieg vom Vorjahr wiederholt werden.

