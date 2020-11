Zeitwende in der Regionalstelle Ennstal-Salzkammergut

REGION Nach 30 Jahren übergibt Helmut Blaser die Regionalstellenleiter-Agenden an Christian Hollinger. Gemeinsam mit Regionalstellenobmann Egon Hierzegger hat sich Hollinger ein ambitioniertes Programm für die Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes vorgenommen.

„Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte“ – getreu dem Zitat von Gustav Heinemann hat die Regionalstelle Ennstal-Salzkammergut schon einige Veränderungen durchlebt. Sei es die Zusammenlegung der drei Bezirksstellen in eine Regionalstelle oder die Wiedereröffnung der revitalisierten Regionalstelle in Liezen 2018.

