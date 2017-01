„Ziach – ziach – Francesco ziach!“

Francesco Bonaccorso – ein klingender Name, der nicht unbedingt vermuten lässt, dass es sich dabei um ein Skispringer-Nachwuchstalent handelt. Ein klingender Name, den sich Wintersportler und Fans auf alle Fälle schon mal merken können!

Nachdem Francesco Bonaccorso das Gehen gelernt hatte, schnallte er sich eigenständig die Skier an: zu Beginn waren es noch welche fürs alpine Skifahren – seit sieben Jahren sind es Skier zum Skispringen und ab und an seit neuestem auch Freestyle-Skier. Der junge Filzmooser ist wahrlich ein Talent in Sachen Wintersport, das erkannte auch Andreas Goldberger beim Talente-Cup in Bischofshofen und nahm Francesco sogleich in seine Obhut. Seither trainiert er im Skiclub Bischofshofen, um seinem größten Traum – eine Karriere als Skispringer – Jahr für Jahr ein Stückchen näher zu kommen. So zeichneten sich bereits die ersten großen Erfolge ab: Austria Cup Gesamtsieger 2013/2014 sowie zwei Siege beim FIS Schüler Grand Prix in Garmisch Partenkirchen und vierfacher österreichischer Schülermeister in Spezial-Sprung „Nordischer Kombination“ (Einzel- und Teambewerb) 2014/2015. Zudem besucht Francesco das Nordische Ausbildungszentrum (NAZ) in Eisenerz, um neben dem ganzen Training zeitgleich eine Ausbildung zum Tischler zu machen.

… mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe am Mittwoch, 11. Jänner 2017!