Zwei zusätzliche Lehrer für den Bezirk

LIEZEN Eine Leseoffensive, zusätzliches Lehrpersonal für die Schuleingangsphase und die Förderung der Ganztagsschule – Ursula Lackner, Landesrätin für Bildung und Gesellschaft präsentierte in der Bezirkshauptstadt ihre Schwerpunkte für das Schuljahr 2016/17.

„Ein Jahr lang bin ich nun Landesrätin für Bildung und Gesellschaft und habe herausgefunden, was das Schulsystem noch zusätzlich braucht“, sagt Lackner zu Beginn des Pressegespräches vergangenen Mittwoch. Und das sind mitunter 30 zusätzliche Lehrer in der Steiermark für die Schuleingangsphase. „Für Kinder ist der Wechsel vom Kindergarten in die Volksschule ein großer Schritt. Eine neue Umgebung, neue Klassenkameraden, ein völlig neuer Tagesablauf, viele neue Herausforderungen – und während sich im Kindergarten noch zwei Pädagogen um 25 Kinder kümmern, bleibt in der Volksschule bei gleicher Gruppengröße ein Lehrer als Ansprech- und Bezugsperson“, begründet Lackner diese Entscheidung. Sie will die individualisierte Förderung sowohl von Kindern mit Aufholbedarf als auch von Begabten mit den zusätzlichen Lehrkräften fördern. „Der Prozess läuft gerade. Die Entscheidung, welche Schulen Unterstützung bekommen, trifft der Landesschulinspektor“, sagt Lackner. Für den Bezirk Liezen sind laut Pflichtschulinspektorin Waltraud Huber-Köberl zwei zusätzliche Dienstposten vorgesehen…

