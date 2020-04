Zweitwohnsitzthematik in unseren Vorbehaltsgemeinden

Auch wenn in letzter Zeit die ausufernde Zweitwohnsitzproblematik verständlicherweise von den tiefgreifenden Ereignissen der Pandemie überlagert wurde, wird uns diese Thematik spätestens vor der nächsten Gemeinderatswahl wieder einholen. Da ich als Vertragserrichter bereits seit vielen Jahren mit dieser Problematik befasst bin, möchte ich meine Kenntnisse bzw. auch Ansätze, wie man dieser Zweitwohnsitzproblematik Herr werden kann, wiedergeben.

Alle Gemeinden unserer Region sind „Vorbehaltsgemeinden“, in denen es nicht erlaubt ist – außer in ausgewiesenen Zweit- bzw. Ferienwohngebieten – Liegenschaften zu besitzen, die vom Besitzer selbst oder von anderen Personen nur zeitweise im Jahr genutzt werden (Zweitwohnsitze). Die Praxis sieht aber so aus, dass in den meisten Gemeinden unserer Region derartige „illegale Zweitwohnsitze“ vorhanden sind. Dort werden vielfach Wohnungen, auch Häuser von den Eigentümern an „Incoming Büros“ weitergegeben, die die gesamte Vermarktung für den Eigentümer übernehmen.

